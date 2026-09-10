На Международном фестивале молодежи представят технологические и культурные проекты Москвы

Фото: пресс-служба КОСиМП

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи, который объединит 10 тысяч участников из 191 государства. Российская столица представит на нем стенд "Москва – город будущего", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Посетители узнают, какие перспективы открывает для молодежи Москва – один из самых современных мегаполисов планеты. Будем рады показать ребятам со всего мира преимущества нашего города, связанные с построением карьеры, технологическим развитием, культурой и комфортной средой для жизни", – отметила она.

Например, участникам фестиваля расскажут о ключевых направлениях проекта "Молодежь Москвы". Он предлагает активным юношам и девушкам множество возможностей для личностного и профессионального роста. Для ребят регулярно организуют творческие конкурсы, карьерные форумы, бесплатные курсы по разным направлениям. Также в городе работают мультиформатные пространства с коворкингами, студиями звукозаписи, художественными мастерскими и другими площадками для воплощения креативных идей.

В рамках программы Start in Moscow иностранных посетителей стенда ждут встречи с карьерными консультантами. Они ответят на вопросы о стажировках в столичных компаниях и помогут составить резюме.

На фестивале презентуют и современные технологии, которыми ежедневно пользуются миллионы москвичей. Гостей познакомят с цифровыми услугами экосистемы, охватывающей все сферы жизни – от медицины и транспорта до культуры и управления многоквартирным домом.

Предпринимательство, культура, туризм

Участникам также представят опыт Москвы в создании инфраструктуры нового поколения – образовательной, транспортной, спортивной, промышленной и другой.

В зоне отдыха все желающие смогут опробовать ИИ-конструктор путешествий в туристическом сервисе Russpass, который столица активно развивает. Пользователю нужно будет заполнить анкету, а система сама составит полноценный маршрут с учетом дат поездки, личных предпочтений, интересующих достопримечательностей и других параметров.

Отдельный интерактивный стенд, посвященный возможностям московского кинокластера, расположится в зоне "Культурный код". Здесь можно будет узнать о съемочных площадках, мерах поддержки и сервисах для кинематографистов.

На стенде проекта "Сделано в Москве" в торгово-выставочной зоне фестиваля будет представлена продукция 35 брендов: одежда, аксессуары, косметика, книги, товары для дома.

В проведении мероприятия помогут более 230 волонтеров столицы.

Создание условий для реализации потенциала каждого молодого человека соответствует задачам национального проекта "Молодежь и дети". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее сообщалось, что за 4 года проект "Сделано в Москве" объединил более 7,5 тысячи компаний, которые выпускают товары в 35 категориях – от одежды и украшений до игрушек, товаров для животных и продукции для спорта и творчества.

Участники проекта дополнительно заработали свыше 3,6 миллиарда рублей, а фестивали и маркеты с их продукцией посетили более 18 миллионов человек. Предприниматели могут бесплатно размещать товары в арт-павильонах на площадках "Лето в Москве" и "Зима в Москве".

