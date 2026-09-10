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10 сентября, 14:24

Общество

Скончался почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов скончался в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Об этом РИА Новости сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

Он напомнил, что Богданов возглавлял Союз журналистов почти четверть века, сохранил его в самые трудные времена и оставил о себе светлую память.

Богданов начал карьеру в качестве журналиста в 1960 году. Тогда он был корреспондентом на Архангельском радио. В период с 1969 по 1986 год работал в газетах "Магаданская правда" и "Советская Россия".

После этого он перешел в Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли СССР, возглавлял Главное управление пропаганды, входил в коллегию министерства. С 1989 по 1991 год он был гендиректором Дирекции программ Центрального телевидения и входил в коллегию Гостелерадио СССР. Пост председателя Союза журналистов России Богданов занимал в 1992–2017 годах.

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