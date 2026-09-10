WWW: камуфляжные штаны и меховые шарфы стали трендом у модниц в соцсетях

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Редакторы Who What Wear проанализировали десятки аккаунтов инфлюэнсеров и составили список самых актуальных предметов гардероба на осень 2026 года. Подборка размещена на сайте издания.

В перечень вошли широкие браслеты, которые модницы носят в том числе на плече, и меховые шарфы. Авторы отмечают, что украшения из 1990-х становятся все более распространенными у блогеров.

Кроме того, популярность обрели кафтаны и платья-халаты, а также халаты с традиционными принтами. Еще одним неочевидным трендом оказались камуфляжные штаны.

Ранее стилист и телеведущий Александр Рогов назвал тигровый узор самым модным принтом в одежде осенью 2026 года. По его словам, этот анималистичный принт с большим отрывом лидирует среди остальных.

Однако эксперт отметил, что носить его стоит осторожно. Узор лучше сочетать с более спокойными тонами, простым кроем и минималистичными деталями.

