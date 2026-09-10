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10 сентября, 16:12

Общество

Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе из-за сильного ветра

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве на пятницу, 11 сентября, из-за усиления ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00. В течение дня порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Такой же режим погодной опасности введут в Московской области.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова допустила, что в конце сентября воздух в столичном регионе может прогреваться до 20 градусов. Она отметила, что аномально теплая погода случалась в Москве и в октябре.

Например, в 1929 году 10 октября зафиксировали 22,2 градуса, а в 2011-м 8 октября был 21 градус. Еще один теплый период пришелся на 17–19 октября 2018 года, когда температура составляла 17–18 градусов.

Жители Кузьминок и Раменок поделились наблюдениями за погодой

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