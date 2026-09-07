Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 сентября, 17:38

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Леус: метеорологическая осень начнется в Москве позже из-за изменения климата

Метеорологическая осень начнется в Москве позже из-за изменения климата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Метеорологическая осень в Москве в этом году может начаться позже 6 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, климатическое начало осени в столице в среднем уже сместилось с 24 августа на 2 сентября. При этом в прошлом году переход к осеннему сезону произошел только 24 сентября.

"В нынешнем году ее (осени. – Прим. ред.) возможное начало придется на 6 сентября, а скорее всего сдвинется еще на более поздние сроки", – написал Леус.

За последние более чем три десятилетия средняя осенняя температура в Москве выросла на 0,5 градуса. Сильнее всего потеплел ноябрь – его средняя температура увеличилась на 0,7 градуса, сентябрь стал теплее на 0,6 градуса, а октябрь – на 0,2 градуса.

При этом осенних осадков в столице стало меньше примерно на 3% по сравнению со старыми климатическими нормами. За последние пять лет сезонная сумма осадков дополнительно сократилась с 188 до 179 миллиметров. Особенно сухими оказались три последних сентября, когда за месяц выпадало лишь 9–17% от нормы.

Ранее синоптики предупредили, что ночь с 7 на 8 сентября в Москве может стать рекордно холодной с наступления осени. По прогнозам Гидрометцентра, 8 сентября столбики термометров опустятся до 6–8 градусов, а в отдельных районах Подмосковья – до 3 градусов, местами возможен дождь.

Самые низкие ночные показатели в сентябре пока фиксировались 1-го и 6-го числа – 11,6 градуса. Днем воздух прогреется до 15–17 градусов, осадков не ожидается.

Читайте также


обществопогодагород

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

Сколько продлится бабье лето в Москве?

9 сентября воздух прогреется до 19–21 градуса, а в четверг – до 22–26 при солнечной погоде

Потепление продлится с 9 по 14 сентября, затем будет похолодание и возвращение осадков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика