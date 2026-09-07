Синоптик Леус: метеорологическая осень начнется в Москве позже из-за изменения климата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Метеорологическая осень в Москве в этом году может начаться позже 6 сентября. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, климатическое начало осени в столице в среднем уже сместилось с 24 августа на 2 сентября. При этом в прошлом году переход к осеннему сезону произошел только 24 сентября.

"В нынешнем году ее (осени. – Прим. ред.) возможное начало придется на 6 сентября, а скорее всего сдвинется еще на более поздние сроки", – написал Леус.

За последние более чем три десятилетия средняя осенняя температура в Москве выросла на 0,5 градуса. Сильнее всего потеплел ноябрь – его средняя температура увеличилась на 0,7 градуса, сентябрь стал теплее на 0,6 градуса, а октябрь – на 0,2 градуса.

При этом осенних осадков в столице стало меньше примерно на 3% по сравнению со старыми климатическими нормами. За последние пять лет сезонная сумма осадков дополнительно сократилась с 188 до 179 миллиметров. Особенно сухими оказались три последних сентября, когда за месяц выпадало лишь 9–17% от нормы.

Ранее синоптики предупредили, что ночь с 7 на 8 сентября в Москве может стать рекордно холодной с наступления осени. По прогнозам Гидрометцентра, 8 сентября столбики термометров опустятся до 6–8 градусов, а в отдельных районах Подмосковья – до 3 градусов, местами возможен дождь.

Самые низкие ночные показатели в сентябре пока фиксировались 1-го и 6-го числа – 11,6 градуса. Днем воздух прогреется до 15–17 градусов, осадков не ожидается.