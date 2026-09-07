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07 сентября, 20:28

Технологии

В России разработают правила по безопасному поведению в цифровом пространстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство РФ утвердило концепцию повышения уровня цифровой грамотности граждан. Документ предполагает разработку единых правил безопасного поведения в цифровом пространстве и формирование перечня рекомендаций по взаимодействию с системами искусственного интеллекта, указано в тексте концепции.

Согласно документу, среди основных задач – создание и принятие единых норм и рекомендаций по безопасному поведению в Сети с учетом особенностей уязвимых категорий граждан. Кроме того, планируется разработка методических указаний по внедрению внутрикорпоративных образовательных программ в сфере цифровой грамотности. Эти указания станут обязательным элементом системы управления рисками для организаций всех форм собственности.

Концепция уделяет отдельное внимание искусственному интеллекту. Для достижения поставленных целей необходимо сформировать специальные правила взаимодействия с ИИ-системами. Они будут содержать методы проверки контента на признаки дипфейков и способы снижения рисков при передаче биометрических и других персональных данных в алгоритмы машинного обучения.

Концепция направлена на формирование у россиян навыков безопасного и эффективного использования цифровых технологий как в повседневной, так и в профессиональной деятельности.

Ранее сообщалось, что в России разрабатываются меры для поддержки создателей национальных и суверенных больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Среди предлагаемых инициатив – ежегодный региональный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в размере затрат на разработку ИИ-модели.

Эту льготу планируют ограничить суммой до 20 млрд рублей на одну организацию до 2030 года при условии, что объем инвестиций компании будет в пять раз превышать сумму вычета.

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