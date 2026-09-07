РИА Новости: конфликт со стрельбой на западе Москвы произошел из-за женщины

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Конфликт между двумя мужчинами на западе Москвы, в ходе которого один из них выстрелил в другого из травматического оружия, предварительно, произошел из-за женщины, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По информации источника, неизвестный выстрелил в пострадавшего как минимум пять раз.

Инцидент со стрельбой произошел в районе Филевский Парк. Мужчину госпитализировали, на место выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства случившегося.

По информации СМИ, конфликт произошел в подъезде жилого комплекса бизнес-класса "Матч Поинт".

