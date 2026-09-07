Актриса Альбина Евтушевская умерла от ишемической болезни сердца

Фото: кадр из сериала "Балабол"; режиссер – Владимир Мельник; производство – ТМ Продакшн, Юнайтед Мультимедиа Проджектс

Причиной смерти актрисы Альбины Евтушевской, известной по сериалу "Интерны", стала ишемическая болезнь сердца. Об этом сообщили в ее семье, передает ТАСС.

"Она умерла от ишемической болезни сердца в больнице", – сказала собеседница агентства.

О смерти Евтушевской стало известно ранее – актриса ушла из жизни 6 сентября в возрасте 84 лет.

Она дебютировала в кино в 64 года, сыграв роль бабушки девочки Алисы в фильме "Русалка". Попала в индустрию после того, как познакомилась в московском метро с ассистентом по актерам и получила приглашение на съемки. Всего Евтушевская приняла участие в более чем 40 проектах.