Фото: 123RF.com/joseh51

Такси перевернулось после столкновения с машиной каршеринга на западе Москвы, рассказал Агентству "Москва" источник.

По информации СМИ, авария произошла на Ленинском проспекте, возле дома 102. При этом в такси находился только водитель. Предварительно, никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее произошла автоавария в Гагаринском тоннеле на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Сообщалось, что на место выехали оперативные службы города.

Из-за аварии на ТТК произошел затор, водителей призывали учитывать эту информацию при планировании поездки. В настоящий момент движение восстановлено.

