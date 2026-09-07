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07 сентября, 19:32

Экономика

Минпромторг предложил внедрить партионный учет маркируемых кормов для животных

Фото: 123RF.com/mnlens

Минпромторг России разработал проект постановления правительства, который меняет правила маркировки кормов для животных. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Вместо поэкземплярного учета, который должен был начаться с 1 декабря, предлагается ввести партионный учет. При нем товары будут учитываться в разрезе партии, произведенной в течение одних суток. После вступления изменений в силу к передаваемым в систему данным добавится уникальный номер производственной партии.

В ведомстве считают, что такой подход сделает рынок кормов для животных прозрачнее и повысит точность данных, которыми обмениваются участники оборота. Кроме того, он позволит оперативно останавливать продажу товара с нарушениями.

"Партионный учет уже подтвердил свою эффективность в ходе эксперимента в молочной отрасли. Распространение этого опыта на рынок кормов для животных <...> одновременно сохранит стабильность бизнес-процессов участников оборота", – отметили в министерстве.

Ранее кабмин перенес срок маркировки остатков детских игрушек на 1 марта 2027 года, хотя изначально закончить маркировку планировали к 31 августа 2026-го. Уточняется, что данная мера должна поддержать продавцов маркетплейсов, которые столкнулись с логистическими трудностями на складах.

Под обязательную маркировку подпадают самокаты, куклы, головоломки, настольные игры и другие товары для детей до 14 лет.

"Новости дня": в РФ расширили список товаров, подлежащих обязательной маркировке

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