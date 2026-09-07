Движение в Гагаринском тоннеле затруднено из-за ДТП

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта в Гагаринском тоннеле затруднено из-за автоаварии на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.

Водителей призвали учитывать информацию о заторе на ТТК при планировании поездки.

Ранее несколько автомобилей и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД после развязки с Ленинградским шоссе. В результате движение в данном районе было затруднено на 7 километров.

Позже стало известно, что в ДТП пострадал мотоциклист. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.