07 сентября, 08:43Происшествия
Несколько автомобилей и мотоцикл столкнулись на 76-м км МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Несколько автомобилей и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД после развязки с Ленинградским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
На место прибыли сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших уточняются.
Движение в районе ДТП затруднено на 7 километров, предупредили в транспортном ведомстве. Водителей призвали учитывать ограничения при построении маршрута.
Ранее авария с участием двух автомобилей, в том числе Ferrari, произошла на Большой Пироговской улице в Москве. Предварительно, водитель не справился с управлением. Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательством.