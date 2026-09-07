Несколько автомобилей и мотоцикл столкнулись на 76-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Несколько автомобилей и мотоцикл столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД после развязки с Ленинградским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На место прибыли сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства аварии и сведения о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено на 7 километров, предупредили в транспортном ведомстве. Водителей призвали учитывать ограничения при построении маршрута.

Ранее авария с участием двух автомобилей, в том числе Ferrari, произошла на Большой Пироговской улице в Москве. Предварительно, водитель не справился с управлением. Ущерб городу будет компенсирован в соответствии с законодательством.

