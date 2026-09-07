Участники "Московских сезонов" собирают гуманитарные грузы для бойцов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские предприниматели, участвующие в проекте "Лето в Москве", активно сотрудничают с благотворительными фондами и волонтерами, направляя средства на закупку необходимого для военнослужащих. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря бесплатному предоставлению городом торговых павильонов, представители малого бизнеса имеют возможность направлять дополнительные ресурсы на поддержку бойцов.

Среди оказываемой помощи – приобретение теплых вещей, продуктов питания длительного хранения, чая и других предметов первой необходимости. В отдельных случаях предприниматели и их партнеры участвуют в передаче транспортных средств.

Кроме того, бизнес помогает в логистике и доставке гуманитарных грузов, включая окопные свечи и маскировочные сети.

Многие столичные владельцы торговых точек вовлечены в волонтерскую деятельность с начала специальной военной операции и на постоянной основе взаимодействуют как с воинскими подразделениями, так и с координаторами гуманитарных миссий.

Также бойцов СВО и их семьи поддерживают участники проекта "Сделано в Москве". Столичные предприниматели организовали целую серию различных мероприятий. В период с мая по сентябрь проводились экскурсии на производства и мастер-классы в арт-павильоне "Летний маркет" на Болотной площади.