Раненый медведь покалечил охотника в Иркутской области

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В городе Братске Иркутской области раненый бурый медведь напал на охотника, участвовавшего в его ликвидации. Об этом сообщил мэр города Александр Дубровин в мессенджере MAX.

По его словам, зверь повадился ходить к местному храму и спускаться к жилым улицам. Охотники несколько дней выслеживали его, устраивая ночные засады и прочесывая лес.

Когда медведя обнаружили, он бросился на одного из участников операции и ранил его. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь.

Мэр добавил, что за выходные в городе были ликвидированы три медведя.

Ранее полицейский в Красноярском крае застрелил зашедшего в село медведя. В региональном отделении МВД сообщили, что зверь создавал прямую угрозу жизни и здоровью людей. В результате действий полицейского никто из местных жителей не пострадал.