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04 сентября, 17:03

Происшествия

Четырех медведей застрелили во дворе частного дома в Сибири

Фото: depositphotos/kyslynskyy​

Четырех медведей, забравшихся на территорию частного жилого дома в селе Епишине Енисейского муниципального округа Красноярского края, ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, местная жительница сообщила в полицию, что в ограде ее дома находятся четыре диких животных.

На место происшествия незамедлительно прибыли участковый уполномоченный полиции и представитель охотобщества. Как отметили в ведомстве, медведи представляли прямую угрозу жизни граждан.

Ранее в Красноярском крае полицейский застрелил медведя, представлявшего угрозу для жителей села Пировского. Зверь пытался пробраться в палисадник к местному жителю, и начальник отдела принял решение применить табельное оружие, никто из людей не пострадал.

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