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04 сентября, 16:49

Политика

Нарышкин предупредил, что ВС РФ смогут нанести поражение любому агрессору

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Вооруженные силы России способны поразить любого агрессора. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, передает ТАСС.

Он напомнил, что блок НАТО недавно проводил учения, целью которых было смоделировать операцию по блокированию Калининградской области.

По словам директора СВР, у российских группировок в Ленинградской области, приграничных регионах Северо-Запада и Запада России, а также у Балтийского флота есть все возможности предотвратить любую провокацию и нанести поражение любому агрессору.

Ранее СМИ писали, что Альянс подготовил концепцию ведения наземной войны на случай вооруженного конфликта с РФ под названием Nato Land Warfighting Concept. Согласно документу, на первом этапе НАТО сосредоточится на противодействии истребителям, ракетам и БПЛА, в том числа за счет ударов по объектам, расположенным в Калининградской области.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО открыто готовится к агрессивной войне с Россией. По словам дипломата, о возможном военном столкновении свидетельствует совокупность действий и заявлений Североатлантического альянса.

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