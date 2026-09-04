Лето 2026 года стало самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Средняя температура воздуха летом этого года в России стала самой высокой за все время метеонаблюдений, начиная с 1891 года. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По данным специалистов, экстремально высокие температуры фиксировались на севере Урала и в Сибири – теплее на 2–4 градуса и более. В то же время на европейской территории страны и Дальнем Востоке показатели в целом были близки к норме.

Максимальная среднемесячная температура в России установилась в июле, а июнь оказался на втором месте. Август вошел в первую десятку самых теплых августов за весь период наблюдений.

Ранее россиян предупредили, что предстоящая зима может оказаться неустойчивой. Похолодания будут сменяться долгими оттепелями. Возможны и дожди.

В то же время в январе в регионах России количество снега может превысить норму на 30%, а в феврале – на 50%. Снегопады ожидаются и в Москве.