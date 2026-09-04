ВС РФ поразили логистический центр с товарами двойного назначения ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по логистическому центру в Броварах Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что на территории центра хранились и распределялись товары двойного назначения и военное имущество Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был совершен беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

Минобороны также отметило, что российские войска продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Ранее российская армия поразила логистический центр "Еко-Автотехникс" в населенном пункте Гатное Киевской области. Атака совершалась высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.