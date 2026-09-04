Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 17:13

Политика

ВС РФ поразили логистический центр с товарами двойного назначения ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по логистическому центру в Броварах Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что на территории центра хранились и распределялись товары двойного назначения и военное имущество Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был совершен беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

Минобороны также отметило, что российские войска продолжают наносить групповые удары по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Ранее российская армия поразила логистический центр "Еко-Автотехникс" в населенном пункте Гатное Киевской области. Атака совершалась высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

Читайте также


политика

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика