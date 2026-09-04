Российская армия взяла под контроль Никаноровку и Грузское в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенные пункты Никаноровка и Грузское в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны России.

В ведомстве отметили, что Никаноровку зачистили подразделения группировки войск "Юг". Грузское, в свою очередь, у противника отбила группировка "Центр".

Всего в течение недели российские военные взяли под контроль 15 населенных пунктов, включая Никаноровку и Грузское.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области. Также была взята под контроль Ижевка в Донецкой Народной Республике.

Помимо этого, в ночь на 4 сентября российская армия нанесла удар высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по логистическому центру "Еко-Автотехникс" в населенном пункте Гатное Киевской области. На складах хранилась и распределялась продукция двойного назначения.

