Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ освободили населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что контроль над населенными пунктами был установлен благодаря решительным действиям подразделения группировки войск "Север".

Помимо этого, подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Ижевка в Донецкой Народной Республике.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль Казачью Лопань (Харьковская область) и Святогорск (ДНР). Успех был достигнут за счет решительных маневров группировок "Север" и "Запад" в соответствующих направлениях.

