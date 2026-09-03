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03 сентября, 14:33

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Врач Зайцев объяснил, как извлечь таракана из уха при помощи водки

Врач рассказал, как извлечь таракана из уха при помощи водки

Фото: 123RF.comliudmilachernetska

При случайном попадании насекомого в ухо необходимо как можно скорее обратиться за помощью к врачу. Однако в отдельных ситуациях можно попытаться извлечь его самостоятельно при помощи водки или масла, рассказал Москве 24 отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Ранее сообщалось, что девушка обратилась в подмосковную больницу, почувствовав острую боль и ощущение движения в ухе. Позже специалисты извлекли из него таракана.

Зайцев отметил: насекомые не учитывают, что человек живой. Они просто видят укромное место в виде тоннеля, которым, по сути, и является слуховой проход.

При этом насекомое не может выйти из него обратно, так как в ухе нет радиуса для разворота, а двигаться обратно сложно. Зато в слуховом проходе есть сера, которая способствует тому, чтобы незваный гость увяз в тоннеле еще сильнее.

"Спугнуть того же таракана, как-то оттягивая, теребя ушную раковину, не получится. Также бесполезно скакать на одной ноге. В целом пытаться извлечь насекомое самостоятельно можно только в том случае, если его видно и есть возможность аккуратно зацепить туловище пинцетом. Выковыривать его ушными палочками категорически запрещено, иначе существует риск протолкнуть еще глубже и повредить барабанную перепонку", – подчеркнул эксперт.

Что действительно может помочь, так это спирт, водка, одеколон или любое растительное масло, нагретое примерно до 40 градусов. Надо закапать что-то из этого в ухо, тогда насекомое погибнет, и вытащить его станет проще.
Владимир Зайцев
отоларинголог, кандидат медицинских наук

Самым же верным решением в такой ситуации будет обратиться к врачу. Он сделает все аккуратно стерильными инструментами и обработает слуховой аппарат, потому что те же тараканы переносят различные инфекции, отметил Зайцев.

К тому же, даже если удастся самостоятельно извлечь насекомое из уха, нет гарантии, что внутри не останутся его фрагменты, которые потом могут вызвать воспаление, предупредил специалист.

Ранее врач-оториноларинголог Дарья Харина посоветовала избавляться от привычки постоянно слушать музыку через один наушник. В противном случае происходит стимуляция слухового нерва, что часто заканчивается развитием односторонней сенсоневральной тугоухости.

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Трошина Любовь

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