Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Второй Детский велофестиваль в Москве перенесли с 5 на 13 сентября из-за прогнозируемых ливней, сильного ветра и похолодания. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Площадка и время проведения Детского велофестиваля 13 сентября остаются прежними: Цветной бульвар, с 10:00 до 18:00", – добавили в ведомстве.

В связи с переносом ограничения движения, которые должны были начать действовать 5 сентября на Цветном бульваре, отменяются.

Согласно прогнозам, в предстоящие выходные, 5 и 6 сентября, москвичей ждет "агрессивное вторжение осени". Температура воздуха составит 14–17 градусов, а порывы ветра достигнут 13–18 метров в секунду. Более того, на каждый квадратный метр земли прольется до 23–28 литров дождевой воды – более трети месячной нормы.