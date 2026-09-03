Собянин сообщил о 548 летевших к Московскому региону БПЛА более чем за сутки

Фото: MAX/"Минобороны России"

В сторону Московского региона летели 548 беспилотников в период с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

При этом 143 БПЛА были сбиты на подлете к Москве. Мэр также указал, что большая часть дронов была уничтожена на дальних рубежах.

Ранее градоначальник сообщал, что силы ПВО Минобороны сбили 22 вражеских беспилотника. В связи с атакой БПЛА аэропорты изменили режим работы.

Например, Домодедово не принимает и не выпускает самолеты. Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

