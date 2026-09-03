Росавиация не получала уведомлений от ИКАО после обращения Киева

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Росавиация не получала уведомлений от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и не имела с ней контактов после обращения Киева о закрытии неба России. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров в кулуарах ВЭФ-2026, передает РИА Новости.

"С МИД РФ тоже этот вопрос проработаем, чтобы их тоже подключить к этой тематике", – отметил он.

Он также добавил, что авиасообщение не прекратилось ни с одной из 37 стран. Зарубежные авиакомпании продолжают летать в РФ и не планируют прекращать полеты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над Россией с помощью беспилотников. Он также заявил, что "безопасные дни в российском небе закончились".

Комментируя слова Зеленского, Владимир Путин назвал их заявкой на терроризм. Президент подчеркнул, что Россия найдет соответствующие инструменты для ответа в случае реализации угроз.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, призвал принять необходимые меры для недопущения ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Минтранс на этом фоне предоставил разъяснения иностранным авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Россию. Глава ведомства Андрей Никитин подчеркнул, что необходимые ответы им были даны.