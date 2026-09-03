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03 сентября, 14:30

Город

На ВДНХ родился ягненок одной из самых маленьких пород овец

Фото: пресс-служба ВДНХ

В августе на "Городской ферме" на ВДНХ родился ягненок породы уэссан. Сейчас за ним наблюдают зоологи, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Детеныш стал потомством овечки Генриетты и барашка Юлика. Ягненок родился здоровым и вскоре после рождения начал уверенно стоять на ногах. У него палевый окрас с рыжими пятнами. Родители находятся рядом с детенышем и ухаживают за ним.

Специалисты отмечают, что ягненок пьет материнское молоко и проявляет активность. Зоологи пока не вмешиваются в жизнь семейства, чтобы животные могли адаптироваться к изменениям.

Уэссаны относятся к самым маленьким породам овец в мире. Взрослые животные вырастают не более чем до 50 сантиметров в холке. При этом они неприхотливы – хорошо переносят сильные морозы и могут гулять даже под снегом.

Посетители "Городской фермы" смогут увидеть детеныша после того, как он немного окрепнет. До этого времени зоологи просят гостей соблюдать тишину и не беспокоить животных.

Ранее стало известно, что родившийся 4 июля в Московском зоопарке детеныш овцебыка набрал 24 килограмма за полтора месяца. Сейчас посетители могут увидеть его с балкона павильона "Ластоногие".

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