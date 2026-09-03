Пожарные в Сан-Франциско вручную разобрали мусоровоз, чтобы спасти запертого мужчину

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В Сан-Франциско пожарным потребовалось более двух часов, чтобы вручную разобрать мусор внутри мусоровоза и вызволить мужчину, оказавшегося запертым в кузове после срабатывания пресса, сообщает "Радио 1" со ссылкой на People.

Инцидент произошел утром 2 сентября. Мужчина проник в мусорный бак, который впоследствии загрузили в спецмашину. Водитель включил уплотнитель единожды, однако затем прохожий, расслышавший крики, позвал водителя.

Водитель заглушил мотор и тоже услышал призывы о помощи. Спасатели отказались от выгрузки содержимого из‑за риска навредить пострадавшему. Порядка 25 пожарных вручную сортировали мусор, постепенно добираясь до мужчины.

В ходе спасательной операции пострадавший оставался в сознании и разговаривал с сотрудниками. Ему поставили капельницу с целью избежать синдрома длительного сдавливания. Мужчину увезли в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. В настоящий момент неизвестно, зачем он залез в мусорный бак.

Ранее в Нижнем Новгороде спасателям пришлось разобрать бетонную трубу мусоропровода, расположенную в жилом здании, чтобы извлечь мужчину, который в ней застрял. После этого его передали медикам скорой. При осмотре серьезных повреждений у него выявлено не было.

