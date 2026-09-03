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03 сентября, 15:10

Происшествия

Водителю аэролодки вынесли приговор после гибели пяти туристов на Байкале

Фото: МАХ/"Восточно-Сибирская транспортная прокуратура"

Судоводителя, по вине которого погибли пять туристов на Байкале в Бурятии, приговорили к трем годам и пяти месяцам лишения свободы. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник Восточно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Дарья Лазарева.

"(Будет отбывать. – Прим. ред.) наказание в колонии-поселении", – сказала собеседница агентства.

Приговор 41-летнему мужчине вынес Прибайкальский районный суд Бурятии. Его признали виновным по части 3 статьи 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Суд установил, что при оказании туристических услуг судоводитель аэролодки не имел необходимого допуска и превысил скорость. Во время движения он совершил резкий маневр, из-за которого лодка с 16 людьми перевернулась.

Трагедия произошла на Байкале в Бурятии в мае. В момент происшествия судно находилось примерно в 30 метрах от берега у скалы Черепаха. Погибли 5 человек, 13 удалось спасти, в том числе ребенка, одну женщину госпитализировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже задержали директора компании, которая продала туристам поездку, и предъявили ей обвинение.

По версии следствия, она знала об отсутствии разрешительных документов на перевозку, а судоводитель не имел необходимых прав и не поставил лодку на учет. Оба фигуранта признали вину.

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