Задержаны судоводитель и владелец перевернувшейся на Байкале лодки

В Бурятии задержали судоводителя и владельца перевернувшейся на озере Байкал лодки, сообщила пресс-служба СК России.

Им предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в оказании небезопасных услуг.

По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, у которого не было соответствующих прав. Во время допроса они признали вину. С ними проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Правоохранители намерены ходатайствовать перед судом об их аресте.

Аэролодка перевернулась на Байкале 19 мая. В результате в воде оказались находившиеся на судне без спасательных жилетов 17 человек. При этом вместимость лодки допускала нахождение на борту не более 12 пассажиров. Погибли 5 человек, остальных удалось спасти. В их числе был ребенок.

В Минздраве республики отмечали, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Причиной случившегося могли стать брак судна, ветреная погода или перегруз. Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших.