Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 17:51

Шоу-бизнес

Звезда "Универа" Самбурская выиграла суд у блогера, назвавшего ее эскортницей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Звезда сериала "Универ" выиграла суд у блогера, который распространил о ней порочащие сведения, сообщила объединенная пресс-служба судов Кемеровской области. По информации СМИ, речь идет об актрисе Настасье Самбурской (настоящая фамилия – Терехова. – Прим. ред.).

По некоторым данным, сведения о ней распространил блогер из дуэта "Немагия". Он вместе с приятелем снимал якобы разоблачительные видео о знаменитостях и пытался доказать, что актриса работает в эскорте.

Основанием для обращения в суд послужила публикация видеоматериала блогером на YouTube-канале, а также в телеграм-канале, группе в соцсети "ВКонтакте" и на платформе Boosty. Актриса требовала признать распространенные сведения ложными и порочащими, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей, судебные издержки и неустойку.

Суд в Кемерове удовлетворил требования в полном объеме, тогда как производные требования были удовлетворены частично. При этом после блокировки указанного видео блогер снова разместил его в группе в соцсети "ВКонтакте" и на Boosty.

Ранее певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против Samsung. Она обвинила компанию в незаконном использовании своего изображения на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми в США.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика