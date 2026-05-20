Звезда "Универа" Самбурская выиграла суд у блогера, назвавшего ее эскортницей

Звезда сериала "Универ" выиграла суд у блогера, который распространил о ней порочащие сведения, сообщила объединенная пресс-служба судов Кемеровской области. По информации СМИ, речь идет об актрисе Настасье Самбурской (настоящая фамилия – Терехова. – Прим. ред.).

По некоторым данным, сведения о ней распространил блогер из дуэта "Немагия". Он вместе с приятелем снимал якобы разоблачительные видео о знаменитостях и пытался доказать, что актриса работает в эскорте.

Основанием для обращения в суд послужила публикация видеоматериала блогером на YouTube-канале, а также в телеграм-канале, группе в соцсети "ВКонтакте" и на платформе Boosty. Актриса требовала признать распространенные сведения ложными и порочащими, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 3 миллионов рублей, судебные издержки и неустойку.

Суд в Кемерове удовлетворил требования в полном объеме, тогда как производные требования были удовлетворены частично. При этом после блокировки указанного видео блогер снова разместил его в группе в соцсети "ВКонтакте" и на Boosty.

