Стикеры на путевых стенах 52 станций метро Москвы заменят указателями

Вместо стикеров на путевых стенах 52 станций столичного метро появятся указатели в едином стиле системы навигации Московского транспорта, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, с начала года на 18 станциях было обновлено 73 конструкции.

Отмечается, что указатели будут находиться под защитным стеклом, которое продлит срок их службы. Также макеты надежно закрепят изнутри, а форма обновленной навигации будет схожа с общим стилем других указателей в городском транспорте.

На указателях, размещенных на путевой стене, можно будет увидеть направление движения поезда с перечнем всех станций маршрута, пиктограммы линий и названия станций, на которые возможны пересадки, а вместе с тем и названия транспортных объектов, например железнодорожных вокзалов. Кроме того, название конечной станции маршрута будет указано крупным шрифтом.

Ранее кондиционеры в вагонах поездов столичного метро перевели на летний режим работы. Для увеличения воздухообмена специалисты сняли свыше 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях и усилили тоннельную вентиляцию.