20 мая, 16:22

Политика

Захарова заявила о набирающем обороты неоварварстве в культуре

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Культурное неоварварство в последнее время набирает обороты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Мы живем во времена, когда поднимает голову и набирает обороты неоварварство, когда музеи, театры отменяются, когда ранее согласованные экспозиции, выставки или гастроли буквально закрываются и перечеркиваются, когда людей, посвятивших всю свою жизнь музейному делу, изучению культур и искусства, не только своей собственной страны, собственного народа, но и других народов, ставят под санкции. Это есть неоварварство", – сказала дипломат во время мероприятия "Интермузей БРИКС+".

По ее словам, такие тенденции – это общий вызов для всех. Представитель МИД подчеркнула, что есть два пути: или соглашаться на это, или нет. В первом случае наступит конец цивилизации, люди перестанут узнавать друг друга.

"А что значит узнавать друг друга? Предотвращать конфликты", – пояснила дипломат.

При другом сценарии обществу нужно будет вести проактивную борьбу, резюмировала она.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал критерии для отбора участников "Евровидения". Он подчеркнул, что Москва "не потянет" похожие на сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) требования для участников. Министр также отметил, что не слышал комментарии самих организаторов мероприятия относительно России.

