"Мосбилет" приглашает на спектакли по произведениям Булгакова в театры столицы

Москвичи могут посетить спектакли по произведениям писателя Михаила Булгакова в столичных театрах. Билеты можно приобрести на сайте "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, 5 июня в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина покажут постановку "Зойкина квартира". Сюжет рассказывает о молодой вдове Зое Пельц, которая решила уехать в Париж со своим возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым. Чтобы заработать денег на поездку, она открывает под видом ателье дом свиданий.

Режиссером спектакля выступил худрук театра Евгений Писарев. Главные роли исполнят Александра Урсуляк, Александр Дмитриев и Александр Кубанин.

Еще одна "Зойкина квартира" проходит в Театре на Юго-Западе. Режиссер Олег Анищенко назвал жанр своей постановки "почти комедией". Следующие показы пройдут 9 и 22 июня, а также 16 июля. На сцену выйдут Любовь Ярлыкова, Антон Белов, Ксения Ефремова, Артур Хачатрян и другие актеры.

Спектакль "Мастер и Маргарита. История любви" покажут 22 мая и 6 июня в Московском академическом театре сатиры. Постановка является не дословной сценической версией произведения. Создатели спектакля взяли линию Мастера и Маргариты и поработали на ней, пытаясь ответить на вопросы, как герои нашли друг друга и какова была в их отношениях роль Воланда.

В этом же театре покажут спектакль "Иван Васильевич". Его можно посмотреть 27 мая и 3 июня. Постановка подготовлена по пьесе Булгакова, которая легла в основу знаменитой кинокомедии 1973 года "Иван Васильевич меняет профессию".

Над сценографией работал народный художник России Владимир Арефьев, а костюмы придумала художница Мария Боровская.

В Московском театре "Эрмитаж" все желающие могут посетить "Путешествие на Багровый остров" 27 мая и 1 июля. Зрителей ждут экзотика туземного острова и дальних стран, отрывки из писем самого писателя, фрагменты воспоминаний его жены Елены и даже сцена из "Ревизора" Николая Гоголя. Автор постановки – народный артист РФ, худрук театра Михаил Левитин.

В театре "Мастерская Петра Фоменко" 28 мая, 23 июня и 16 июля покажут "Театральный роман (Записки покойника)". Спектакль идет в этом театре с 2012 года. Созданная в соавторстве с Кириллом Пироговым постановка стала последней работой основателя учреждения, режиссера Петра Фоменко.

Тем временем в театре "Школа драматического искусства" 9 и 11 июня, а также 18 июля можно увидеть спектакль "Таська". Режиссер Глеб Черепанов поставил спектакль по одноименной пьесе Малики Икрамовой и попытался ответить на сложные вопросы взаимоотношений писателя и его возлюбленной Татьяны Лаппы.

В Театре на Юго-Западе для всех желающих 18 июня покажут постановку "Кабала святош". Режиссером-постановщиком выступил заслуженных артист РФ Олег Леушин. Он же исполнил главную роль. Вместе с ним в спектакле играют заслуженная артистка РФ Карина Дымонт, Алина Лакомкина, Андрей Кудзин, Елена Шестовская и другие.

Осенью, а именно 17 сентября и 1 октября, москвичи и туристы в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" увидят спектакль "Бег". По сюжету главные герои бегут от войны, страха и самих себя. Режиссером постановки стал Александр Лазарев. Роли исполнят Максим Аверин, Игорь Миркурбанов, Александр Лазарев, Анна Якунина, Иван Агапов, Андрей Леонов и другие.

В свою очередь, юные горожане с родителями могут посетить спектакль "Не буду просить прощения" Московского детского сказочного театра. По сюжету главный герой по имени Вова обижается на маму, которая не купила ему игрушечную лошадь, и убегает из дома искать другую мать. Ближайший показ пройдет 3 июня.