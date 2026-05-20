Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 17:02

Транспорт

В аэропорту Шереметьево появится единая интеллектуальная цифровая среда

Фото: 123RF.com/gbjstock

В аэропорту Шереметьево появится единая интеллектуальная цифровая среда. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано между авиагаванью и компанией МТС в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

Одним из первых совместных проектов в 2026 году, отмечается в сообщении, стала модернизация видеостены в ситуационном центре аэропорта. Это обеспечило диспетчерским службам оперативную осведомленность о происходящем в режиме реального времени, отмечается в сообщении.

"Надежная инфраструктура связи влияет на безопасность полетов и комфорт миллионов пассажиров. Мы смотрим на это соглашение как на долгосрочное технологическое партнерство", – рассказал заместитель генерального директора по информационным технологиям аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин.

Кроме того, аэропорт получит услуги подвижной радиотелефонной связи, а также широкополосный доступ в интернет.

По словам вице-президента по корпоративному бизнесу МТС Олега Алдошина, это не первое сотрудничество компании с аэропортом: ранее оператор внедрял телефонного робота горячей линии для розыска багажа.

Ранее сообщалось, что внедрение биометрического паспортного контроля в Шереметьево планируется летом 2026 года. Технология будет использоваться в киосках самостоятельной регистрации и сдачи багажа, на входе в "чистую" зону и на выходе на посадку.

Читайте также


транспорттехнологии

Главное

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

Накроет ли мир новая разрушительная пандемия?

Нынешняя вспышка хантавируса – одна из самых масштабных за последние годы

Сейчас ведется активное наблюдение за птичьим гриппом и вирусом SARS CoV 2

Читать
закрыть

Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах?

Программа направлена на укрепление физического здоровья и формирование характера

Эксперты уверены: многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно

Читать
закрыть

Как найти комфортную подработку?

Важно оценивать, насколько деятельность окупает вложенные ресурсы

Стоит выбирать направления, которые помогают развивать полезные навыки на будущее

Читать
закрыть

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика