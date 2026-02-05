Аэропорт Шереметьево запустит прохождение паспортного контроля по биометрии летом

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Аэропорт Шереметьево планирует внедрить биометрический паспортный контроль летом 2026 года. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал замгендиректора по ИТ авиагавани Дмитрий Ильин.

Технология, по его словам, будет использоваться в трех местах. Во-первых, в киосках самостоятельной регистрации и сдачи багажа. В таком случае вместо ввода фамилии и номера брони пассажиры смогут проходить через биометрический сканер лица, данные о котором хранятся в единой государственной биометрической системе.

Второй точкой станет вход в "чистую" зону. Предполагается, что на месте традиционного паспортного контроля появятся шлюзовые турникеты, которые будут проверять личность пассажира по биометрическим данным, а также маршрут и терминал рейса.

Аналогичный механизм начнет работать и на третьей точке – выходе на посадку.

"Пока мы нацелены к 1 июня это реализовать, но срок крайне амбициозный – есть еще ряд вопросов, в том числе связанных с регуляторикой, которые обсуждаются. Надеемся, что они успеют вовремя разрешиться, и мы запустимся", – уточнил Ильин в кулуарах форума и выставки инфраструктуры гражданской авиации НАИС.

Он также добавил, что сначала технология будет внедрена в терминале В для пассажиров рейсов Москва – Санкт-Петербург. Международный терминал С оснастить планируется позже.

Соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках было подписано в октябре 2025 года главами Минтранса и Минцифры России Андреем Никитиным и Максутом Шадаевым, гендиректором "Центра биометрических технологий" Владиславом Поволоцким и гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским в рамках форума "Цифровая трансформация".

Несмотря на то что технология станет альтернативой паспорту при регистрации на рейс или посадке, у пассажиров останется возможность выбора предпочтительного способа.