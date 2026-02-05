Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 14:45

Технологии

Аэропорт Шереметьево запустит прохождение паспортного контроля по биометрии летом

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Аэропорт Шереметьево планирует внедрить биометрический паспортный контроль летом 2026 года. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал замгендиректора по ИТ авиагавани Дмитрий Ильин.

Технология, по его словам, будет использоваться в трех местах. Во-первых, в киосках самостоятельной регистрации и сдачи багажа. В таком случае вместо ввода фамилии и номера брони пассажиры смогут проходить через биометрический сканер лица, данные о котором хранятся в единой государственной биометрической системе.

Второй точкой станет вход в "чистую" зону. Предполагается, что на месте традиционного паспортного контроля появятся шлюзовые турникеты, которые будут проверять личность пассажира по биометрическим данным, а также маршрут и терминал рейса.

Аналогичный механизм начнет работать и на третьей точке – выходе на посадку.

"Пока мы нацелены к 1 июня это реализовать, но срок крайне амбициозный – есть еще ряд вопросов, в том числе связанных с регуляторикой, которые обсуждаются. Надеемся, что они успеют вовремя разрешиться, и мы запустимся", – уточнил Ильин в кулуарах форума и выставки инфраструктуры гражданской авиации НАИС.

Он также добавил, что сначала технология будет внедрена в терминале В для пассажиров рейсов Москва – Санкт-Петербург. Международный терминал С оснастить планируется позже.

Соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках было подписано в октябре 2025 года главами Минтранса и Минцифры России Андреем Никитиным и Максутом Шадаевым, гендиректором "Центра биометрических технологий" Владиславом Поволоцким и гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским в рамках форума "Цифровая трансформация".

Несмотря на то что технология станет альтернативой паспорту при регистрации на рейс или посадке, у пассажиров останется возможность выбора предпочтительного способа.

Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта

Читайте также


технологиитранспорт

Главное

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика