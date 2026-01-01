РЖД запустят посадку по биометрии на поезда трех маршрутов в начале 2026 года

Фото: depositphotos/Serjio74b

Российские железные дороги (РЖД) запустят для пассажиров возможность посадки по биометрии на поезда из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому в первом квартале 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию.

Уточняется, что в данный момент сервис тестируется представителями ограниченной фокус-группы на указанных маршрутах. После подведения результатов тестирования посадка по биометрии станет доступна для теста пассажирами.

Ранее сообщалось, что в 2026–2027 годах в аэропортах Пулково и Шереметьево пройдет эксперимент по посадке пассажиров на внутренние рейсы по биометрии. Подготовленный российским кабмином проект постановления о начале эксперимента размещен для общественного обсуждения.

Кроме того, ночные безостановочные поезда "Ласточка" начнут курсировать между Москвой и Минском. Договоренность была достигнута с РЖД. Такая инициатива поможет пассажирам сократить время в пути, а также решит проблему с нехваткой билетов в праздничные дни.