Пожар произошел в административном здании Тюмени

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в административном здании на улице Матмасовской, 54 в Тюмени. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В здании горели несколько этажей, общая площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание. Для его тушения были привлечены 65 человек и 17 единиц спецтехники.

Ранее пожар произошел в реконструируемом здании на улице Образцова в Москве. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В результате происшествия в здании обрушилась подкровельная гардина.