WP: США содействовали Мексике в ликвидации главаря наркокартеля

Фото: ТАСС/AP/Alejandra Leyva

Соединенные Штаты оказали содействие спецслужбам Мексики в ликвидации главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) Рубена Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на информационный источник.

По информации газеты, операция была проведена мексиканскими военными, но включала участие совместной спецгруппы США и Мексики по борьбе с наркокартелями, которая была сформирована в 2025 году.

Отмечается, что данная спецгруппа регулярно взаимодействует с мексиканскими военными и собирает информацию о наркокартелях.

При этом в посольстве Мексики в Вашингтоне заявили, что спецслужбы страны самостоятельно разработали и реализовали силовую операцию. По их словам, власти США только предоставили дополнительную разведывательную информацию.

О ликвидации 59-летнего лидера наркокартеля стало известно в воскресенье, 22 февраля. В ходе операции также были застреляны четверо участников преступной группировки, еще трое оказались тяжело ранены и скончались во время эвакуации в Мехико.

В результате произошедшего по меньшей мере в пяти штатах Мексики начались беспорядки. Местные власти сообщили о приостановке работы общественного транспорта и поджогах автомобилей.