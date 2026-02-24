Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 19:22

Общество
Главная / Новости /

Врач Суворинова: бодрствование после 00:00 вызывает у школьников стресс и головные боли

Невролог рассказала, чем поздний отбой грозит школьникам

Фото: 123RF.com/gorodenkoff

Головные боли и проблемы с учебой могут начаться у школьников, которые регулярно не соблюдают режим сна. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова.

По ее словам, детям младших классов для восстановления требуется около 10 часов сна, поэтому, если ребенок встает в 07:00, примерно в 21:00 нужно отправляться на ночной отдых.

В свою очередь, старшеклассники высыпаются уже быстрее, но и они должны спать не менее 8 часов. К тому же не стоит допускать, чтобы дети засиживались дольше 23:00, потому что гормон сна мелатонин начинает вырабатываться в организме до 00:00.
Наталья Суворинова
врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова

Если же ребенок после этого времени не спит, активно продуцируется кортизол. В итоге регулярное бодрствование позже полуночи ведет к тому, что нервная система начинает работать в режиме стресса. Это чревато возникновением трудностей с обучением, запоминанием нового материала и появлением раздражительности, предупредила врач.

"В целом, если ребенок не спит достаточное количество времени, он больше подвержен стрессам, может страдать от головных болей напряжения. И, конечно, способен хуже усваивать школьную программу", – отметила Суворинова.

Чтобы было легче засыпать, невролог посоветовала всегда выключать в комнате свет и исключать в это время использование гаджетов, чтобы не мешать выработке мелатонина.

"Также есть один действенный способ: надо обдать ноги прохладной водой, затем энергично их растереть, надеть шерстяные носки и несколько минут походить по комнате и уже после этого ложиться в постель. Так мы стимулируем приток крови к ногам, а в целом кровообращение немного замедляется, поэтому ребенку становится легче заснуть", – пояснила врач.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала самые опасные продукты для детей. Среди них котлеты из бургеров, которые имеют высокую жирность. К тому же в них добавляются соусы, кетчупы, майонезы, содержащие много сахара, что в дальнейшем приводит к перееданию и ожирению.

Читайте также


Трошина Любовь

обществодетиэксклюзив

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика