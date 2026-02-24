Врач Суворинова: бодрствование после 00:00 вызывает у школьников стресс и головные боли

Фото: 123RF.com/gorodenkoff

Головные боли и проблемы с учебой могут начаться у школьников, которые регулярно не соблюдают режим сна. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова.

По ее словам, детям младших классов для восстановления требуется около 10 часов сна, поэтому, если ребенок встает в 07:00, примерно в 21:00 нужно отправляться на ночной отдых.





Наталья Суворинова врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова В свою очередь, старшеклассники высыпаются уже быстрее, но и они должны спать не менее 8 часов. К тому же не стоит допускать, чтобы дети засиживались дольше 23:00, потому что гормон сна мелатонин начинает вырабатываться в организме до 00:00.

Если же ребенок после этого времени не спит, активно продуцируется кортизол. В итоге регулярное бодрствование позже полуночи ведет к тому, что нервная система начинает работать в режиме стресса. Это чревато возникновением трудностей с обучением, запоминанием нового материала и появлением раздражительности, предупредила врач.

"В целом, если ребенок не спит достаточное количество времени, он больше подвержен стрессам, может страдать от головных болей напряжения. И, конечно, способен хуже усваивать школьную программу", – отметила Суворинова.

Чтобы было легче засыпать, невролог посоветовала всегда выключать в комнате свет и исключать в это время использование гаджетов, чтобы не мешать выработке мелатонина.

"Также есть один действенный способ: надо обдать ноги прохладной водой, затем энергично их растереть, надеть шерстяные носки и несколько минут походить по комнате и уже после этого ложиться в постель. Так мы стимулируем приток крови к ногам, а в целом кровообращение немного замедляется, поэтому ребенку становится легче заснуть", – пояснила врач.

