Диетолог Писарева: фастфуд снижает иммунитет у детей

27 января, 15:56Общество
Фото: depositphotos/pavel_kolotenko
Сладкая газировка, фастфуд и снеки считаются самой вредной едой для детей, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.
Специалист предупредила, что такие продукты вызывают зависимость.
Диетолог отметила, что сегодня детей с ожирением значительно больше, чем 20–30 лет назад. Это говорит о том, что проблема прогрессирует. По словам Писаревой, к набору веса приводит не только сладкая газировка, но и любимый детьми фастфуд.
"Котлеты из бургеров имеют высокую жирность. Добавляются соусы, кетчупы, майонезы, в которых много сахара. Большое количество жира и калорий – бомба для детского организма. В дальнейшем это приводит к перееданию и ожирению", – рассказала эксперт.
Специалист предупредила, что снеки, сухарики и чипсы также вредны: они содержат много добавок и усилителей вкуса, поэтому часто вызывают аллергию в виде высыпаний.
Писарева напомнила, что взрослым необходимо подавать детям пример, ведь если родители сами едят вредную пищу, то перевести ребенка на правильное питание будет сложно.
Здоровый рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Ребенок активно двигается, поэтому для него важны сложные углеводы – они дают энергию, указала врач.
"Утром могут быть каши на молоке – гречневая, овсяная, ячневая, кукурузная. Если есть непереносимость лактозы, можно использовать растительное молоко без сахара либо готовить на воде. Стоит добавлять семечки, сухофрукты, свежие или замороженные ягоды", – пояснила диетолог.
В качестве источника белка подойдет птица, кролик или рыба. Также врач посоветовала давать детям фрукты, ягоды, приучать к салатам из свежей зелени и овощей. На перекус в школу ребенок может брать яблоки и орехи.
Ранее в РФ предложили запретить продавать фастфуд не достигшим 18 лет. По словам автора инициативы, директора Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антона Орлова, подобная мера может положительно сказаться на самочувствии и внешнем виде подрастающего поколения, а также повлияет на здоровье нации.