Диетолог Писарева: фастфуд снижает иммунитет у детей

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Сладкая газировка, фастфуд и снеки считаются самой вредной едой для детей, рассказала Москве 24 врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Специалист предупредила, что такие продукты вызывают зависимость.



Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог В сладкой газировке содержится большое количество сахара. Она не утоляет жажду, а вызывает желание пить еще больше. Поэтому дети снова тянутся к таким напиткам. Это может привести к проблемам с лишним весом, эндокринной системой.

Диетолог отметила, что сегодня детей с ожирением значительно больше, чем 20–30 лет назад. Это говорит о том, что проблема прогрессирует. По словам Писаревой, к набору веса приводит не только сладкая газировка, но и любимый детьми фастфуд.

"Котлеты из бургеров имеют высокую жирность. Добавляются соусы, кетчупы, майонезы, в которых много сахара. Большое количество жира и калорий – бомба для детского организма. В дальнейшем это приводит к перееданию и ожирению", – рассказала эксперт.



Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог Употребление фастфуда снижает иммунитет, работа кишечника не будет налажена за счет таких продуктов. Кроме того, ребенок получает из них только высококалорийные жиры, а не клетчатку.

Специалист предупредила, что снеки, сухарики и чипсы также вредны: они содержат много добавок и усилителей вкуса, поэтому часто вызывают аллергию в виде высыпаний.

Писарева напомнила, что взрослым необходимо подавать детям пример, ведь если родители сами едят вредную пищу, то перевести ребенка на правильное питание будет сложно.

Здоровый рацион должен быть сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Ребенок активно двигается, поэтому для него важны сложные углеводы – они дают энергию, указала врач.

"Утром могут быть каши на молоке – гречневая, овсяная, ячневая, кукурузная. Если есть непереносимость лактозы, можно использовать растительное молоко без сахара либо готовить на воде. Стоит добавлять семечки, сухофрукты, свежие или замороженные ягоды", – пояснила диетолог.

В качестве источника белка подойдет птица, кролик или рыба. Также врач посоветовала давать детям фрукты, ягоды, приучать к салатам из свежей зелени и овощей. На перекус в школу ребенок может брать яблоки и орехи.



Ирина Писарева врач-диетолог, нутрициолог На десерт подойдут смузи из ягод. Если ваши дети любят йогурты, лучше не покупать их с сахаром. Можно сделать полезную замену: берем натуральный йогурт, добавляем свежие или замороженные ягоды, перемешиваем. Ребенок с удовольствием съест такой продукт.

Ранее в РФ предложили запретить продавать фастфуд не достигшим 18 лет. По словам автора инициативы, директора Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антона Орлова, подобная мера может положительно сказаться на самочувствии и внешнем виде подрастающего поколения, а также повлияет на здоровье нации.

