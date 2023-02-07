13:18Общество
Педиатр призвала родителей не заставлять детей доедать
Фото: depositphotos/erstudio
Педиатр Елена Игринева объяснила родителям, почему не стоит заставлять ребенка доедать. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Врач объяснила, что проявление избирательности в еде – это нормально, поскольку ребенок растет, его вкусовые предпочтения меняются естественным образом, как и обмен веществ. В период активного роста у детей возрастает потребность в белке. Кроме того, дети и подростки, как правило, расходуют много энергии, отметила эксперт.
Игринева рекомендовала родителям, составляя рацион ребенка, подсчитывать:
- белки;
- жиры;
- углеводы;
- суточную калорийность.
Специалист также посоветовала избегать однообразия в еде. В одном продукте не могут содержаться все полезные элементы, которые необходимы для растущего организма. Основные блюда не должны повторяться чаще одного раза в неделю. Исключение составляют молоко и молочные продукты, их ребенок должен употреблять каждый день, добавила врач.
Игринева предупредила, что беспорядочный прием пищи приведет к следующим последствиям:
- нарушению пищевого поведения;
- снижению аппетита;
- выделению пищеварительных соков.
Следует исключить перекусы, добавила эксперт. Нельзя также заставлять ребенка долго ждать еду, это только приведет к утомлению.
Педиатр сделала акцент на том, что прием пищи не должен вызывать у детей какие-либо негативные эмоции. Родители не должны наказывать едой и кормить ребенка насильно. Это может привести к нарушению пищевого поведения.
К врачу следует обратиться при следующих симптомах:
- рвота;
- тошнота;
- расстройство стула;
- плохая прибавка в весе;
- вялость;
- сыпь после приема определенных продуктов.
Нельзя прием пищи переводить в игру или отвлекать ребенка сказками, игрушками или музыкой, подчеркнула специалист, поскольку у него сформируется привычка есть "на автомате".
Предпочтения в питании необходимо учитывать. Однако детей нужно постепенно приучать к полезной еде. Если это новое блюдо, то не стоит заставлять ребенка доедать до конца. Некоторые продукты можно заменять похожими. Также родители могут подумать над интересной подачей еды.
Ранее врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, что в рационе школьника обязательно должны быть продукты, содержащие аминокислоту глицин. Она способствует повышению внимания, увеличению счетно-вычислительных возможностей мозга и ускорению реакции.
Аминокислота также блокирует рецепторы адреналина, защищая клетки от избыточного действия катехоламинов. Диетолог напомнила, что для хорошей учебы школьнику необходим сытный и полезный завтрак.
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