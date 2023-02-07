Педиатр призвала родителей не заставлять детей доедать

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Педиатр Елена Игринева объяснила родителям, почему не стоит заставлять ребенка доедать. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач объяснила, что проявление избирательности в еде – это нормально, поскольку ребенок растет, его вкусовые предпочтения меняются естественным образом, как и обмен веществ. В период активного роста у детей возрастает потребность в белке. Кроме того, дети и подростки, как правило, расходуют много энергии, отметила эксперт.

Игринева рекомендовала родителям, составляя рацион ребенка, подсчитывать:

белки;

жиры;

углеводы;

суточную калорийность.

Специалист также посоветовала избегать однообразия в еде. В одном продукте не могут содержаться все полезные элементы, которые необходимы для растущего организма. Основные блюда не должны повторяться чаще одного раза в неделю. Исключение составляют молоко и молочные продукты, их ребенок должен употреблять каждый день, добавила врач.

Игринева предупредила, что беспорядочный прием пищи приведет к следующим последствиям:

нарушению пищевого поведения;

снижению аппетита;

выделению пищеварительных соков.

Следует исключить перекусы, добавила эксперт. Нельзя также заставлять ребенка долго ждать еду, это только приведет к утомлению.

Педиатр сделала акцент на том, что прием пищи не должен вызывать у детей какие-либо негативные эмоции. Родители не должны наказывать едой и кормить ребенка насильно. Это может привести к нарушению пищевого поведения.

К врачу следует обратиться при следующих симптомах:

рвота;

тошнота;

расстройство стула;

плохая прибавка в весе;

вялость;

сыпь после приема определенных продуктов.

Нельзя прием пищи переводить в игру или отвлекать ребенка сказками, игрушками или музыкой, подчеркнула специалист, поскольку у него сформируется привычка есть "на автомате".

Предпочтения в питании необходимо учитывать. Однако детей нужно постепенно приучать к полезной еде. Если это новое блюдо, то не стоит заставлять ребенка доедать до конца. Некоторые продукты можно заменять похожими. Также родители могут подумать над интересной подачей еды.

Ранее врач-диетолог Инна Кононенко рассказала, что в рационе школьника обязательно должны быть продукты, содержащие аминокислоту глицин. Она способствует повышению внимания, увеличению счетно-вычислительных возможностей мозга и ускорению реакции.

Аминокислота также блокирует рецепторы адреналина, защищая клетки от избыточного действия катехоламинов. Диетолог напомнила, что для хорошей учебы школьнику необходим сытный и полезный завтрак.

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