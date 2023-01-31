Диетолог рассказала, какие продукты помогут повысить успеваемость ребенка

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В рационе школьника обязательно должны быть продукты, содержащие аминокислоту глицин. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

По ее словам, он способствует повышению внимания, увеличению счетно-вычислительных возможностей мозга и ускорению реакции. Кроме того, аминокислота блокирует рецепторы адреналина, защищая клетки от избыточного действия катехоламинов – гормонов стресса.

"Глицин нормализует артериальное давление и сердечную деятельность на фоне стресса, уменьшает раздражительность, агрессивность, конфликтность", – отметила врач.



Инна Кононенко врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук В качестве его источника ребенку можно давать белок куриного яйца, говядину, курицу, грудку индейки, запеченную горбушу, свиной язык. Также аминокислота содержится в семенах тыквы, сушеной спирулине и амарантовой крупе.

Диетолог также напомнила, что для хорошей учебы школьнику необходим сытный и полезный завтрак.

"Можно включить в него те же куриные яйца, которые, кроме глицина, содержат еще и лецитин, полезный для работы мозга. Приготовьте, например, яйцо пашот с кунжутными семечками и авокадо", – посоветовала она.

В авокадо много полезных растительных жиров, а в кунжуте – кальция, необходимого детям для роста и смены зубов, объяснила она.

Хорошо также давать детям на завтрак кашу (например, гречневую – в ней много магния), напомнила Кононенко. В нее полезно добавлять грецкие орехи, морковь и сливочное масло.

При этом каши быстрого приготовления, мюсли и хлопья врач посоветовала из меню ребенка исключить. Также она рекомендовала не приучать детей к бутербродам, сухомятке и ограничить употребление сладкого. По ее мнению, самые безопасные и даже полезные десерты – это желе на основе пектина или агар-агара и мармелад.

Ранее врач-педиатр Марина Мягкова рассказала о методах закаливания детей. Например, она посоветовала каждый день обтирать ребенка влажным полотенцем. Вначале достаточно буквально двух-трех минут. Процедуру желательно повторять ежедневно, снижая по мере привыкания градус воды.

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