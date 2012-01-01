The City Программа о том, как провести выходные в городе и куда пойти прямо сегодня FB

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Атмосфера Все, что нужно знать о погоде в Москве на каждый следующий день. А также о том, как правильно одеться, чтобы не сесть в лужу, и пригодятся ли сегодня зонтик или сапожки. FB

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Без виз Программа о том, как побывать за границей, не выезжая из Москвы FB

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Во власти городов Что объединяет 25 миллионов людей с разными характерами, историями, мечтами? Что заставляет их каждый день совершать похожие поступки и следовать одним и тем же правилам? FB

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ГОСТ Что нам продают в магазинах Москвы на самом деле? И как недобросовестные производители обманывают покупателей? Команда программы "Городской стандарт" выводит на чистую воду нечестных предпринимателей. И наводит порядок на столичных прилавках! FB

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Доктор 24 Профессионально говорим о том, что обсуждает весь интернет. С первых дней эпидемии COVID-19 миллионы людей по всему миру искали в интернете ответы: лечится ли это, какие лекарства принимать, как сделать антисептик своими руками? FB

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Жизнь в большом городе Интерактивная информационно-познавательная программа. Обо всем, что происходит в столице и волнует москвичей. Каждый день – новая тема и новый злободневный вопрос FB

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Интервью Представители исполнительной власти города, знаменитые деятели культуры, спортсмены и просто интересные люди - в эфире телеканала "Москва 24" FB

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Историс Теперь, чтобы быть в курсе всех звездных новостей, не нужно просматривать сотни аккаунтов героев глянца, достаточно вовремя включить Москву 24 FB

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Москва Раевского «Москва Раевского» - цикл фильмов о всемирно известных московских феноменах, их истории и повседневности. В каждом выпуске познавательной программы зрители вместе с автором и ведущим Владимиром Раевским отправятся туда, где никогда не оказались бы сами FB

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Москва с акцентом Москва – город для всех. В столице России есть своя "Франция" и "Германия", "Турция" и "Таиланд", "Швеция" и "Корея". Как живется, работается и любится иностранцам в Москве? "Москва с акцентом" раскроет для зрителей эту тайную Москву иностранцев. FB

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Москва сегодня Актуальные темы, острые вопросы, мнения авторитетных экспертов и варианты решения проблем. Все это в ежедневной аналитической программе "Москва сегодня" FB

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Московский патруль Программа с самой точной информацией обо всех столичных происшествиях. И оперативное освещение криминальных событий мегаполиса в контакте с силовыми структурами города FB

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На гребне волны Популярные артисты, блогеры, музыканты и актеры обсуждают с ведущей Лейлой Ястржембской актуальные темы и делятся секретами своего успеха со зрителями FB

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Ночная смена Ночь — чтобы говорить о важном. Обсуждаем культурный код и тренды, подкасты, явление в мире искусства, веб-сериалы — словом, все, что формирует мир и нас в нем FB

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Познавательный фильм Познавательные фильмы о Москве и о развитии города в разных сферах: строительство, архитектура, социальная сфера, транспорт, благоустройство, здравоохранение, природа, экология, праздники, фестивали и многое другое FB

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Правда 24 Не каждый готов услышать правду, расскажут ее и вовсе единицы. Жизнь заставляет нас уходить от прямых ответов и не поддаваться на уговоры. Герои программы "Правда-24" – политики, культурные деятели и просто известные люди. FB

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Рейд Это оперативная программа, снятая «с колёс». Хроника происшествий, рассказанная от первого лица. Наша съёмочная группа и ведущий каждый день дежурят с бригадами: ГИБДД, полиции, спасателей, пожарных и скорой помощи. FB

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Сделано в Москве "Сделано в Москве" – познавательная программа о всемирно известных московских феноменах, их истории и современности FB

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Сеть Все самое яркое, необычное и удивительное каждый день в программе "Сеть". Мы вылавливаем для Вас в интернете самые шокирующие, красивые или просто любопытные ролики FB

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Специальный репортаж Программа о самых актуальных событиях и тенденциях мегаполиса. Расследования и эксперименты, явления и самые яркие герои столицы FB

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Спорная территория "Спорная территория" - это первый ТВ-блог о самых резонансных конфликтах в Москве и области. Двадцать минут обзора и подробного анализа той или иной спорной ситуации в формате видео-дневника. FB

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Тест О качестве самых популярных продуктов телезрители узнают из тематических выпусков всероссийского потребительского проекта «Тест» FB

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Топ 5 Спецпроект Топ 5 покажет, как поменялся город, какие новые места притяжения появились в столице, а также о том, как удается сохранять памятники исторического наследия, как современность в Москве удачно переплетается с историей FB

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Торги Москвы Информирование аудитории о запланированных аукционах и конкурсах по продаже/аренде принадлежащих городу активов и имущества FB

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Утро Утром, собираясь по делам, вы смотрите в окно – не идет ли дождь, пасмурно или ясно. Информационно-развлекательная программа «Утро» - это окно в новый день. Ежедневно с 6 до 10 утра мы рассказываем вам о самом интересном, что происходит в мегаполисе FB

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Фанимани Смешно о сложных экономических материях и бизнес-новостях в еженедельном тележурнале FB

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