В середине 80-х прошлого века на Центральном телевидении появилась первая тв-программа “Ритмическая гимнастика”. Подтянутые молодые люди в купальниках и гетрах стали символом домашнего спорта и перевернули сознание молодого поколения того времени
по будням
Цикловая программа, цель которой рассказать о жизни и творчестве звёзд советского кино, всенародно любимых фильмах и интересных подробностях отечественного кинопроизводства
По пятницам
Интервью Евгения Додолева с известными деятелями искусства, заслуженными актерами театра и кино, режиссерами и музыкантами об их творческой деятельности, интересных и запоминающихся историях из личной жизни
По пятницам
В основе документального цикла «Мистические тайны кино» - необычные, таинственные и мистические истории, которые происходили во время съёмок известных и любимых зрителями советских фильмов
По пятницам
Советская заграница – балтийский берег и Абхазия, кино и мода, музыка и технология, пляжи и рестораны, поезда и санатории, национальные блюда и напитки – это всё, что прежде объединяло великую страну. То, что никогда не вернуть, но очень приятно вспомнить
По субботам
Программа "Тайны души" - это искреннее интервью о душевных изменениях известных артистов, певцов, художников, спортсменов, предпринимателей и политиков
пн.-чт.
«ЭТО БЫЛО СМЕШНО» - цикл документальных фильмов о юморе и сатире на советском телевидении
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