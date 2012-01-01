Делаем вместе В середине 80-х прошлого века на Центральном телевидении появилась первая тв-программа “Ритмическая гимнастика”. Подтянутые молодые люди в купальниках и гетрах стали символом домашнего спорта и перевернули сознание молодого поколения того времени FB

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Звезды советского экрана по будням Цикловая программа, цель которой рассказать о жизни и творчестве звёзд советского кино, всенародно любимых фильмах и интересных подробностях отечественного кинопроизводства FB

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Золотая рыбка По пятницам Интервью Евгения Додолева с известными деятелями искусства, заслуженными актерами театра и кино, режиссерами и музыкантами об их творческой деятельности, интересных и запоминающихся историях из личной жизни FB

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Мистические тайны кино По пятницам В основе документального цикла «Мистические тайны кино» - необычные, таинственные и мистические истории, которые происходили во время съёмок известных и любимых зрителями советских фильмов FB

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Советская заграница По пятницам Советская заграница – балтийский берег и Абхазия, кино и мода, музыка и технология, пляжи и рестораны, поезда и санатории, национальные блюда и напитки – это всё, что прежде объединяло великую страну. То, что никогда не вернуть, но очень приятно вспомнить FB

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Тайны души По субботам Программа "Тайны души" - это искреннее интервью о душевных изменениях известных артистов, певцов, художников, спортсменов, предпринимателей и политиков FB

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