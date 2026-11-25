Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

Образовательные вертикали в Москве позволяют школьникам заниматься наукой уже с 7-го класса. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, с выбором одной из вертикалей в 2026 году определились около 35 тысяч московских школьников, а на четырех направлениях в сумме учатся свыше 91 тысячи ребят. Дети выбирают естественно-научное, математическое, физико-математическое или IT-направление, углубленно изучают профильные предметы, тренируются в решении сложных задач и создают собственные проекты.

Продолжением служат предпрофессиональные классы старшей школы – инженерные, медицинские, IT-, медиа-, предпринимательские и психолого-педагогические. Старшеклассники располагают современными лабораторными комплексами, а также посещают экскурсии и занятия в более 400 компаниях и свыше 40 университетах, которые сотрудничают со школами. Такие классы в настоящий момент работают в более чем 75% столичных школ. На сегодняшний день там учатся порядка 56 тысяч человек.

Тем, кто готов глубже погрузиться в исследования, адресован городской проект "В центре науки". Сейчас в нем участвуют более 12 тысяч школьников, учителей и молодых специалистов. Цель проекта – провести ребят от первого интереса к предмету до самостоятельного научного труда. Тематика будущих открытий широка: биотехнологии, космические исследования, когнитивистика, робототехника и IT.

В 2026 году программа "Научный ускоритель" стала основным направлением проекта для старшеклассников. Школьники постигают методы исследований, работают с лабораторным оборудованием и учатся планировать эксперименты вместе с более чем 200 молодыми учеными из НИУ ВШЭ, РУДН, РНИМУ им. Н. П. Пирогова, Центрального университета и других вузов. Наставники ведут старшеклассников на всех этапах – от выдвижения гипотезы до демонстрации проекта на конкурсах и фестивалях.

Например, учащийся 11-го класса школы № 1788 Кирилл Полянский интересуется колебаниями солнечных корональных петель – светящихся "арок" из раскаленного газа, которые тянутся над поверхностью Солнца. Выпускник опирается на сведения космической обсерватории Solar Dynamics Observatory (SDO). Его труд позволит лучше понять физические процессы, которые происходят на Солнце.

Первые достижения учащихся столичных школ демонстрируют открытые городские научно-практические конференции "Инженеры будущего", "Старт в медицину" и "Наука для жизни". В 2026 году участниками этих конференций стали почти 50 тысяч школьников, а более 6 тысяч ребят получили звания победителей и призеров.

Победителем конференции "Инженеры будущего" стала ученица инженерного класса школы № 1502 "Энергия" Мария Баукина. В лаборатории Государственного научно-исследовательского института реставрации она изучала фрагмент картины "Битва" из Костромского музея-заповедника. Поляризационный микроскоп и ультрафиолетовое излучение позволили выпускнице изучить физико-химическую структуру материалов, восстановить историю изменений произведения и обнаружить более поздние слои. Полученные результаты реставраторы будут использовать в своей работе.

Международный фестиваль "Наука 0+" также является важным событием. В этом году мероприятие состоялось уже в 12-й раз, его участниками стали более пяти тысяч ребят. Центральной темой в честь 65-летия полета Юрия Гагарина стал космос. Школьники знакомились с интерактивными экспозициями, проводили физические опыты, изучали работу гироскопов и обсуждали, как искусственный интеллект применяется в космонавтике.

Центральным событием фестиваля стала лекция, посвященная развитию отечественной космонавтики – от идей Циолковского до планов строительства новой орбитальной станции и миссий к Луне и Марсу. Также участники встретились с лауреатом Нобелевской премии мира 2007 года Рае Квон Чунгом. Он рассказал о профессиях будущего, которые возникают на стыке климатических задач и экологии. Успех мероприятия во многом обеспечивают молодые ученые, умеющие и любящие работать с детьми.

В 2026 году мастер-классы, лекции и работу выставочных зон "Науки 0+" обеспечивали свыше 500 молодых исследователей. В рамках городской акции "Ученые – в школы" более 100 специалистов посетили школы. Они помогли учащимся понять, что научные дисциплины могут быть и творческими.

Ранее более 30 тысяч школьников и взрослых посетили осенний фестиваль колледжей "Город профессий", рассказал Собянин. В программу вошло свыше 300 мероприятий, на площадках 43 столичных образовательных учреждений было представлено более 150 профессий. Фестиваль помогает школьникам понять, что им действительно интересно, и определиться с дальнейшим образовательным маршрутом.

