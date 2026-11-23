Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Учебную лабораторию для студентов IТ-направлений открыли в Московском колледже управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, площадку создала компания "Тексел", работающая в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Лаборатория позволяет учащимся практиковать необходимые навыки, включая 3D-сканирование, работу с искусственным интеллектом (ИИ) и создание цифровых аватаров.

По словам вице-мэра, работа в лабораториях и проектная деятельность помогают студентам получить востребованные в цифровой экономике знания уже с первых курсов. После прохождения практики они сразу готовы приступить к выполнению поставленных задач.

Колледж и компания вместе готовят специалистов для развивающихся отраслей. Сейчас на предприятии практикуются 39 учащихся. Они участвуют в реальных проектах, учатся языкам программирования, работают с нейросетями, пишут коды, создают веб-сервисы.

Заместитель директора колледжа "Царицыно" Николай Сутормин отметил, что за счет сотрудничества учебного заведения со столичными предприятиями ребята сразу включаются в производственные задачи. Они видят, как полученные навыки можно применить на практике.

Ранее в Москве стартовала регистрация на конкурс "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал" для учащихся 11-х классов. Выпускники могут проверить свои знания в инженерном, медицинском, IT и других направлениях, а за успешное прохождение экзамена они получат до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Заявки принимаются до 7 декабря.

