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В Таиланде задержали 71-летнего туриста из Японии и 20-летнюю местную жительницу Плойфан Маунгдит, которую подозревают в попытке продать в сексуальное рабство 13-летнюю девочку. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным СМИ, Маунгдит, оказывавшая секс-услуги, намеревалась свести несовершеннолетнюю с иностранным туристом для последующей передачи девочки в рабство в Паттайе. Она едва не привела ее в кондоминиум, в котором остановился мужчина.

В ходе расследования у японца конфисковали порнографические материалы, секс-игрушки и камеру, тайно закрепленную на потолке. Следствие полагает, что мужчина планировал снять на видео изнасилование девочки.

Туриста задержали 16 ноября, Маунгдит – 18 ноября. Полиция разыскивает еще одного жителя Таиланда, причастного к преступлению.

Ранее в США 11-летнюю девочку обвинили в сексуальном насилии над пятилетним ребенком и попытке его убийства. На момент происшествия ей было 10 лет.

Нападение было совершено в сентябре прошлого года: школьница вместе с девятилетним сообщником заманила малышку на пустырь, где они совершили в отношении нее преступление и попытались лишить жизни. По словам матери пострадавшей, девочка провела несколько недель в больнице. Она получила тяжелые травмы и до сих пор не оправилась от пережитого психологически.

