Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Балканский циклон резко изменит погоду в столичном регионе, из-за чего ожидаются снег, метель и гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Ожидается, что циклон придет в регион с юга уже во вторник, 24 ноября. Он будет обходить Москву с юга и востока. В ночь на 24-е число местами в столице и Подмосковье пройдет небольшой снег, на дорогах образуется гололедица. Термометры в Москве покажут от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 4 до плюс 1 градуса.

Днем во вторник осадки в виде снега и мокрого снега усилятся. Синоптики не исключают налипания мокрого снега, метели и гололедицы. В Москве воздух прогреется от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье – от минус 2 до плюс 1 градуса. Ожидается северо-восточный ветер скоростью 6–11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В среду, 25 ноября, циклон продолжит смещаться на северо-восток. При этом снегопад в столичном регионе сохранится. По словам синоптиков, местами ожидаются метель и гололедица, на дорогах будут образовываться снежные заносы.

До этого сообщалось, что в понедельник, 23 ноября, на столичных дорогах также может образовываться гололедица. Поэтому водителям рекомендовали пересесть на городской транспорт. Ранее синоптики уже рассказывали, что 23 ноября станет последним днем метеорологической осени в Москве – именно 24 ноября в столице начнется переход к зимней погоде.

