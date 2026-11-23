23 ноября, 09:37Наука
Солнечная активность снизилась до нуля
Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"
Солнечная активность снизилась до нулевого уровня, однако спокойный период, скорее всего, продлится недолго. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в телеграм-канале.
Там уточнили, что за последние двое суток на Солнце не зафиксировали ни одной вспышки категории C и выше. Звезда по-прежнему остается на достаточно высокой стадии цикла активности. В связи с этим нынешнее затишье, вероятно, будет непродолжительным.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что Солнце остается спокойным уже около двух месяцев и сильных вспышек до конца 2026 года, скорее всего, не будет. По его словам, нынешние всплески активности дают только средние вспышки, а последний раз событие уровня X фиксировали в июле.
Кроме того, на горизонте нескольких недель солнечная активность прогнозируется плохо. Поэтому спокойный сценарий выглядит заметно вероятнее, хотя на звезде, по словам ученого, "может быть что угодно".
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