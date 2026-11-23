Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице закончили профилактику бешенства среди диких животных, за год специалисты разместили в природных зонах 45 480 доз съедобной вакцины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГБУ "Мосветобъединение".

Работы проводили в три этапа совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Каждый раз специалисты раскладывали около 15 тысяч доз, охватив территории 11 административных округов.

При распределении препарата ветеринары ориентировались на карты мест обитания животных и расположения их нор. Непосредственно возле нор разместили 1,5 тысячи доз, еще 43,9 тысячи распределили в лесных массивах, особо охраняемых природных зонах и других зеленых территориях.

После раскладки специалисты проверяют, сколько вакцины съели животные, а оставшиеся дозы собирают для последующего уничтожения. По итогам 2026 года показатель поедаемости в разных округах Москвы составил от 96 до 100%.

В "Мосветобъединении" добавили, что столица уже несколько лет остается благополучной по бешенству. В 2024 и 2025 годах в городе регистрировали единичные случаи заболевания, причем все инфицированные животные прибыли из других регионов.

Ранее карантин из-за бешенства ввели в городском округе Клин Московской области. Очаг инфекции обнаружили на территории дома в деревне Сохино, после чего ограничения распространили еще на несколько населенных пунктов.

В зоне карантина запретили перемещать животных, проводить выставки и ярмарки с их участием, а также вывозить непривитых питомцев.

