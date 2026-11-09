Карантин по бешенству животных введен в Клину

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Карантин по бешенству введен в подмосковном городском округе Клин. Соответствующее постановление размещено на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

Эпизоотический очаг был выявлен в границах территории дома 22 в деревне Сохино. Неблагополучными пунктами в результате признали деревни Сохино, Акулово, Борозду, Белозерки, Никитское, Стреллово, Фроловское, поселки Демьяново, Кирпичного Завода, Чайковского, а также село Горки.

В границах очага запрещено лечение больных восприимчивых животных. Посещение территории посторонними лицами также ограничено – исключение сделано для персонала, который задействован в производственных операциях и обслуживании животных, специалистов государственной ветеринарной службы, а также людей, проживающих или временно пребывающих на этой территории.

Также под запрет подпали ввоз и вывоз животных, их перемещение и перегруппировка, снятие шкур с трупов и охота на восприимчивых животных, отнесенных к охотничьим ресурсам. Исключение касается только регулирования их численности. Вывоз животных разрешен лишь в случае, если они были вакцинированы против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, включая убой.

В неблагополучных пунктах также нельзя организовывать ярмарки, выставки и другие мероприятия с перемещением и скоплением животных, их вывоз, отлов диких животных для вывоза в зоопарки. Карантин будет действовать до принятия решения о его отмене.

Ранее в Рузском округе Подмосковья ввели карантин по лептоспирозу крупного рогатого скота (КРС). Эпизоотическим очагом объявили территорию хозяйства в деревне Старая Руза, где находится молочно-товарная ферма. Вокруг очага установили зону радиусом 1 километр, куда вошли неблагополучные пункты по лептоспирозу КРС.

